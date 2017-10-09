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Борис Акунин заявил о дате выхода последней книги про Фандорина
09.10.2017 15:55

Борис Акунин заявил о дате выхода последней книги про Фандорина

Популярный писатель Борис Акунин объявил, что написал последний, шестнадцатый том эпопеи "Приключений Эраста Фандорина". Книга будет издана в феврале 2018 года к 20-летию серии.

"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина". Ощущения странные. Типа "Ах, витязь, то была Наина!", причем Наина - это я", - написал Акунин в своем блоге в посте под названием "Vingt ans après" ("Двадцать лет спустя"). 29-й год эпохи Хэйсэй по японскому календарю соответствует 2017 году.

Писатель также добавил, что он продолжит техническую работу над книгой - впереди, по его словам, "редактура, ловля "блох", оформление, корректура".

Акунин предполагает, что роман, у которого пока нет названия, выйдет 8 февраля 2018 года - в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа "Азазель".

Напомним, Эраст Фандорин - главный герой цикла исторических детективов Григория Чхартишвили, который пишет под псевдонимом Борис Акунин. Действие книг происходит во второй половине XIX и начале XX веков. В первом томе (вышедшем в 1998-м "Азазеле") Фандорин - 20-летний письмоводитель полицейского управления, который берется за запутанное дело некой тайной организации и успешно с ним справляется.

Как сообщал MIGnews.com.ua, действия одной из беллетристических книг российского писателя Бориса Акунина будут происходить в Киеве.

Теги материала: Акунин, книги, детектив, серия
Новости СМИ2
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