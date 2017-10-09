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СБУ: Российские спецслужбы пытались завербовать украинца
09.10.2017 10:50

СБУ: Российские спецслужбы пытались завербовать украинца  Видеорепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила попытку  завербовать жителя Черниговской области сотрудниками спецслужб Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что гражданин Украины нелегально работал в России, где попал в поле зрения российских спецслужб, которые, используя давление и угрозы, заставили мужчину согласиться на сотрудничество.

"Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили работника вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах. Мужчина также должен предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим "кураторам", - говорится в сообщении.

После того, как житель Чернигова вернулся в Украину, он сразу связался с сотрудниками Службы безопасности Украины, дав показания касательно обстоятельств вербовки и поставленных перед ним задач.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил мужчину от уголовной ответственности за государственную измену, так как он добровольно заявил органам государственной власти о произошедшем и не выполнил преступных задач.

Служба безопасности Украины призвала украинцев воздерживаться от визитов в Российскую Федерацию, так как подобные случаи становятся массовыми.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, эксперты провели исследование по безопасности, в рамках которого выяснили, что российские спецслужбы используют клубы боевых искусств в Европейском союзе, чтобы вербовать новобранцев из Евросоюза.

Теги материала: Украина, СБУ, вербовка, спецслужбы, Россия, видео
Новости СМИ2
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