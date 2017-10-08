Кинг: Трамп самый ненавистный президент США в истории

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является самым опасным лидером в мире и самым ненавистным американским президентом в истории. Такое заявление сделал знаменитый писатель Стивен Кинг на своей странице в Twitter.

"Трамп: оскорбленный, некомпетентный, эгоцентрический, ребяческий. Самый опасный лидер в мире и самый ненавистный американский президент в истории", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал американского писателя Стивена Кинга в Twitter.

В свою очередь, Стивен Кинг заблокировал президента США Дональда Трампа .