Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Кинг: Трамп самый ненавистный президент США в истории
08.10.2017 21:15

Кинг: Трамп самый ненавистный президент США в истории

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является самым опасным лидером в мире и самым ненавистным американским президентом в истории. Такое заявление сделал знаменитый писатель Стивен Кинг на своей странице в Twitter.

"Трамп: оскорбленный, некомпетентный, эгоцентрический, ребяческий. Самый опасный лидер в мире и самый ненавистный американский президент в истории", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал американского писателя Стивена Кинга в Twitter.

В свою очередь, Стивен Кинг заблокировал президента США Дональда Трампа.

Напомним, что американский писатель Стивен Кинг заявил, что то, что в распоряжении президента США Дональда Трампа есть кнопки запуска ядерных ракет, намного страшнее, чем написанные им книги ужасов.

Теги материала: США, Кинг, Дональд Трамп, президент
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп рассмеялся и забросал жертв урагана "Мария" бумажными полотенцами
Важное
Трамп рассмеялся и забросал жертв урагана "Мария" бумажными полотенцами  Видеорепортаж
В Украине началась регистрация на визовую лотерею Green Card
Важное
В Украине началась регистрация на визовую лотерею Green Card
У ведущей американского канала начались роды в прямом эфире
Важное
У ведущей американского канала начались роды в прямом эфире  Видеорепортаж
В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани
Важное
В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани
В США умер известный рок-музыкант
Важное
В США умер известный рок-музыкант
В США женщина убила четырехметрового аллигатора ради семьи
Важное
В США женщина убила четырехметрового аллигатора ради семьи  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика