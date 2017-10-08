Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Барселоне на акцию за единство Испании пришли 350 тысяч человек
08.10.2017 20:32

В Барселоне на акцию за единство Испании пришли 350 тысяч человек

Представители муниципальной полиции Барселоны сообщили, что на митинге в центре города собрались приблизительно 350 тысяч человек в поддержку единства Испании, передает El Mundo.

В свою очередь сообщество Societat Civil Catalana, выступившее организатором акции, заявило, что на улицы вышли как минимум 900 тысяч человек.

"Единство Испании не может быть проголосована или согласована - она ​​должна быть защищена", - сказал один из организаторов.

Большая часть активистов пришла на демонстрацию с флагами Каталонии и Испании. Они высказывались за единство страны и призвали правительство автономного региона и власть в Мадриде к диалогу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, демонстранты собрались в центре Барселоны на протесты против стремления правительства Каталонии отделиться от Испании.

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, акция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Барселоне активисты протестуют против независимости Каталонии
Важное
В Барселоне активисты протестуют против независимости Каталонии  Видеорепортаж
Каталонские театры отменили все спектакли из-за референдума
Важное
Каталонские театры отменили все спектакли из-за референдума
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Важное
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Сторонники референдума о независимости "захватывают" школы в Каталонии
Важное
Сторонники референдума о независимости "захватывают" школы в Каталонии
В Каталонии продолжаются массовые акции в поддержку референдума
Важное
В Каталонии продолжаются массовые акции в поддержку референдума
Цукерберг хочет продать до 75 млн акций Facebook
Важное
Цукерберг хочет продать до 75 млн акций Facebook

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика