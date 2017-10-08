В Барселоне на акцию за единство Испании пришли 350 тысяч человек

MIGnews.com.ua

Представители муниципальной полиции Барселоны сообщили, что на митинге в центре города собрались приблизительно 350 тысяч человек в поддержку единства Испании, передает El Mundo .

В свою очередь сообщество Societat Civil Catalana, выступившее организатором акции, заявило, что на улицы вышли как минимум 900 тысяч человек.

"Единство Испании не может быть проголосована или согласована - она ​​должна быть защищена", - сказал один из организаторов.

Большая часть активистов пришла на демонстрацию с флагами Каталонии и Испании. Они высказывались за единство страны и призвали правительство автономного региона и власть в Мадриде к диалогу.