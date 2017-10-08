Неизвестный облил краской приемную народного депутата в Киеве

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Здание приемной народного депутата Украины в Киеве было облито краской неизвестным. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции города Киев.

Инцидент произошел в Днепровском районе на улице Попудренко. На место прибыла следственно-оперативная группа, где задокументировала событие.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого лица. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Также заместитель руководителя отдела коммуникации ГУНП в Киеве Яна Неруш сообщила, что краской облили здание на улице Попудренко, 18а, где находится офис внефракционного депутата Виктора Чумака, передает Украинская правда .