В Барселоне активисты протестуют против независимости Каталонии

MIGnews.com.ua

Демонстранты собрались в центре Барселоны на протесты против стремления правительства Каталонии отделиться от Испании. Об этом сообщает Радио Свобода.

Митинг проходит в воскресенье, 8 октября. Организаторами акции выступило сообщество Societat Civil Catalana, которое известно борьбой против независимости автономного региона. Отмечается, что множество активистов прибыли в Барселону из Мадрида, чтобы принять участие в демонстрации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 8 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости .