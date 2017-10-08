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В Барселоне активисты протестуют против независимости Каталонии
08.10.2017 15:24

В Барселоне активисты протестуют против независимости Каталонии  Видеорепортаж

Демонстранты собрались в центре Барселоны на протесты против стремления правительства Каталонии отделиться от Испании. Об этом сообщает Радио Свобода.

Митинг проходит в воскресенье, 8 октября. Организаторами акции выступило сообщество Societat Civil Catalana, которое известно борьбой против независимости автономного региона. Отмечается, что множество активистов прибыли в Барселону из Мадрида, чтобы принять участие в демонстрации.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 8 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости.

Напомним, что активисты планируют провести в Испании ряд протестов против независимости Каталонии в субботу, 7 октября. Сторонники единства Испании намерены провести демонстрации в столице страны Мадриде и других городах.

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, протест, акция, Барселона, видео
Новости СМИ2
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