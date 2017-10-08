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В Швейцарии университет принимает оплату за учебу в Bitcoin
08.10.2017 13:36

В Швейцарии университет принимает оплату за учебу в Bitcoin

Швейцарский университет прикладных наук начал принимать плату за обучение в биткоинах, сообщается на сайте учебного заведения.

Известно, что данное решение в администрации ВУЗа аргументировали тем, что в нем много внимания уделяют изучению технологии блокчейна.

Платежи в Bitcoin конвертироваться в валюту Швейцарии еженедельно или ежедневно, при достижении порога в 10 000 швейцарских франков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, курс криптовалюта Bitcoin на торгах обновил исторический максимум и превысил 4 тысячи долларов, передает CoinMarketCap.

Сообщается, что по состоянию на 12:27 по киевскому времени Bitcoin достиг 4187 долларов.

 

 

Теги материала: Швейцария, университет, оплата, биткоин
Новости СМИ2
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