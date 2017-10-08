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Бабкин опубликовал видео после срыва концерта во Львове
08.10.2017 12:37

Бабкин опубликовал видео после срыва концерта во Львове

Украинский певец Сергей Бабкин заявил, что он является патриотом своей страны, опубликовав видео в своем Instagram.

"Я патриот своей страны. Я люблю свою страну. Я стараюсь для своей страны и для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я далек от политики. Они знают, что я говорю со сцены, говорю своими песнями, - сказал он.

Бабкина также рассказал, что ему жаль, что люди называют себя "свободой", но при этом не дают эту свободу.

"Мне очень жаль, что те люди, которые запрещают нам проводить концерт, считают, что их позиция выше, чем ваша. Они называются "свободой", однако не дают эту свободу", - сообщил музыкант.

Напомним, что во Львове, в субботу, 7 октября сорвали концерт Сергея Бабкина, за то, что он выступал в Крыму после его аннексии Россией.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Львове активисты забраковали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролировании в России.

Теги материала: музыкант, Сергей, срыв, концерт
Новости СМИ2
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