Во Львове активисты планируют сорвать концерт певца Бабкина

В субботу, 7 октября, во Львове активисты планируют сорвать концерт певца Сергея Бабкина. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Олег Окопский.
"Всех неравнодушных львовян приглашаем прийти и не допустить концерта Сергея Бабкина", - написал активист.
Стоит отметить, что люди уже начали собираться на проспекте Черновола возле клуба "Малевич", где и должен выступить с концертом Сергей Бабкин.
По словам активистов, после начала вооруженной агрессии России против Украины он сначала в составе вышеупомянутой группы, а затем с сольными концертами неоднократно выступал в оккупированном Крыму.
Возле клуба уже дежурят дополнительные наряды полиции.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Одесской ОГА призвал отменить концерт Лободы. Степанов апеллировал тем, что Лобода давала концерт в Кремле, Первом канале России, на свадьбах и вечеринках олигархов из Российской Федерации.