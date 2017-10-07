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Во Львове активисты планируют сорвать концерт певца Бабкина
07.10.2017 18:58

Во Львове активисты планируют сорвать концерт певца Бабкина

В субботу, 7 октября, во Львове активисты планируют сорвать концерт певца Сергея Бабкина. Об этом на своей странице в Facebook написал активист Олег Окопский.

"Всех неравнодушных львовян приглашаем прийти и не допустить концерта Сергея Бабкина", - написал активист.

Стоит отметить, что люди уже начали собираться на проспекте Черновола возле клуба "Малевич", где и должен выступить с концертом Сергей Бабкин.

По словам активистов, после начала вооруженной агрессии России против Украины он сначала в составе вышеупомянутой группы, а затем с сольными концертами неоднократно выступал в оккупированном Крыму.

Возле клуба уже дежурят дополнительные наряды полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Одесской ОГА призвал отменить концерт Лободы. Степанов апеллировал тем, что Лобода давала концерт в Кремле, Первом канале России, на свадьбах и вечеринках олигархов из Российской Федерации.

Теги материала: концерт, Львов, активисты
Новости СМИ2
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