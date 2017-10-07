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ООН: В Сирии более 1 млн человек отрезаны от поставок гумпомощи и продовольствия
07.10.2017 13:59

ООН: В Сирии более 1 млн человек отрезаны от поставок гумпомощи и продовольствия

Провинция Дейр-эз-Зор в Сирии отрезана от поставок гуманитарной помощи и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

"В ООН по-прежнему глубоко обеспокоены безопасностью и защитой более миллиона человек во всей сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В среду боевые действия вокруг деревни Савва и прилегающих районов привели к тому, что сотни семей, по сообщениям, бежали в северный Дейр-эз-Зор или в восточную деревню", - говорится в сообщении.

Множество беженцев переехали в места, которые являются труднодоступными для гуманитарных сотрудников. Последнюю межагентскую гуманитарную доставку ООН в город Дейр-эз-Зор осуществили 27 сентября. Это оказало помощь 75 тысячам человек.

Однако с того времени из-за боевых действий в западной части страны к югу от города Дейр-эз-Зор шоссе в районе оказалось отрезано. В настоящее время оно остается недоступным для коммерческого и гуманитарного движения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 4 октября, в Сирии в результате авиаудара России погибли 38 человек, которые пытались перейти через Евфрат и избежать боев на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Теги материала: Сирия, ООН, гуманитарная помощь, боевые действия, продовольствие
Новости СМИ2
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