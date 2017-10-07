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В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов
07.10.2017 13:07

В ООН призвали прекратить насилие в отношении ведьм и колдунов

Документ, определяющий способы предотвращения нарушений прав человека, связанных с "порочной практикой" колдовства, был принят как минимум сотней экспертов ООН и других международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Специалисты порекомендовали государствам укрепить контроль деятельности традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в частности в газетах.

"Любые меры должны отражать подход, основанный на соблюдении прав человека, быть всеобъемлющими. При выработке таких мер правительства должны сотрудничать с местными общинами и гражданским обществом", - говорится в резюме предложений экспертов.

Правозащитники рассмотрели весь спектр проблем, которые связаны с колдовством. Они обсудили меры, призванные покончить с насилием в отношении людей с альбинизмом. Это связано с тем, что в отдельных странах их убивают и калечат, чтобы заполучить части тел, которые якобы обладают магической силой.

Также специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард осудила убийства из-за колдовства, включая убийства "ведьм". Отмечается, что поступает множество сообщений о том, что заподозренных в магии женщин убивали без суда. Часто в колдовстве обвиняют и детей.

"Обвинение в колдовстве - само по себе является проявлением психологического насилия, которое сопровождается физическими нападениями немыслимой жестокости, которые могут быть квалифицированы как пытки", - сказала специальный представитель по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш.

Она указала, что нередко подобные акты насилия остаются безнаказанными, находясь вне поля зрения общественности.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в индийском штате Раджастан семья из пяти человек заживо сожгла свою родственницу, потому что считала ее ведьмой.

Теги материала: ООН, колдовство, убийство, насилие
Новости СМИ2
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