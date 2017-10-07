В Закарпатской области выпал снег

MIGnews.com.ua

Снег выпал в Карпатах и на границе Закарпатской и Львовской областей. Об этом сообщают Новости Закарпатья .

Осадки в виде дождя выпали в пятницу, 6 октября, у подножия Карпат, в то время как верхушки деревьев в горах покрыты снежным слоем. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вечером в четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области начал падать град размером с куриное яйцо , который напугал местных жителей.