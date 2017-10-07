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В Закарпатской области выпал снег
07.10.2017 12:13

В Закарпатской области выпал снег  Фоторепортаж

Снег выпал в Карпатах и на границе Закарпатской и Львовской областей. Об этом сообщают Новости Закарпатья.

Осадки в виде дождя выпали в пятницу, 6 октября, у подножия Карпат, в то время как верхушки деревьев в горах покрыты снежным слоем. Температура воздуха снизилась до 5-6 градусов тепла.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вечером в четверг, 21 сентября, в городе Бердичев Житомирской области начал падать град размером с куриное яйцо, который напугал местных жителей.

Напомним, что в воскресенье, 3 сентября, в Карпатах жители одного из сел стали свидетелями дождя с мокрым снегом. Мокрый снег был замечен в селе Микуличин, которое находиться в Ивано-Франковской области.

Теги материала: Карпаты, Закарпатье, снег, осадки, фото
Новости СМИ2
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