Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Виннице правоохранители задержали сотрудника ГИС на взятке
07.10.2017 10:07

В Виннице правоохранители задержали сотрудника ГИС на взятке  Фоторепортаж

Сотрудники прокуратуры Винницкой области и Службы безопасности Украины задержали должностное лицо одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Винница Главного территориального управления юстиции в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 40 тысяч гривен за принятие решений в исполнительном производстве.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, работники военной прокуратуры задержали заместителя председателя Бахмутской районной государственной администрации на взятке в 410 тысяч гривен. Также на взятке в сумме 75 тысяч гривен был разоблачен начальник управления строительства Краматорского городского совета.

Теги материала: Винница, взятка, прокуратура, СБУ, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Закарпатской области выпал снег
Важное
В Закарпатской области выпал снег  Фоторепортаж
СБУ запретила въезд в Украину популярному российскому рэперу
Важное
СБУ запретила въезд в Украину популярному российскому рэперу
Фитнесс-клуб выпустил абонемент исключительно для селфи в зале
Важное
Фитнесс-клуб выпустил абонемент исключительно для селфи в зале
СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"
Важное
СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"
Взрывы в Калиновке: стали известны первые результаты расследования
Важное
Взрывы в Калиновке: стали известны первые результаты расследования
В Одесской области увидели "НЛО"
Важное
В Одесской области увидели "НЛО"  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика