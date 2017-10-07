В Виннице правоохранители задержали сотрудника ГИС на взятке

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Сотрудники прокуратуры Винницкой области и Службы безопасности Украины задержали должностное лицо одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Винница Главного территориального управления юстиции в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 40 тысяч гривен за принятие решений в исполнительном производстве.

Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.