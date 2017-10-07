В Виннице правоохранители задержали сотрудника ГИС на взятке

Сотрудники прокуратуры Винницкой области и Службы безопасности Украины задержали должностное лицо одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Винница Главного территориального управления юстиции в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
Чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 40 тысяч гривен за принятие решений в исполнительном производстве.
Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Также в настоящее время готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, работники военной прокуратуры задержали заместителя председателя Бахмутской районной государственной администрации на взятке в 410 тысяч гривен. Также на взятке в сумме 75 тысяч гривен был разоблачен начальник управления строительства Краматорского городского совета.