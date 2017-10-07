СБУ запретила въезд в Украину популярному российскому рэперу

MIGnews.com.ua

Представители Службы безопасности Украины запретили российскому рэперу Вячеславу Машнову, который больше известен как "Гнойный" и "Слава КПСС", въезжать на территорию страны. Об этом сообщает Громадське .

Согласно информации ведомства, въезд был запрещен из-за "действий и высказываний исполнителя, которые угрожают национальной безопасности.

Однако в Службе безопасности Украины не назвали конкретные действия. Также срок, на который Машнову запретили въезд, остается неизвестным.