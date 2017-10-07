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СБУ запретила въезд в Украину популярному российскому рэперу
07.10.2017 08:52

СБУ запретила въезд в Украину популярному российскому рэперу

Представители Службы безопасности Украины запретили российскому рэперу Вячеславу Машнову, который больше известен как "Гнойный" и "Слава КПСС", въезжать на территорию страны. Об этом сообщает Громадське.

Согласно информации ведомства, въезд был запрещен из-за "действий и высказываний исполнителя, которые угрожают национальной безопасности.

Однако в Службе безопасности Украины не назвали конкретные действия. Также срок, на который Машнову запретили въезд, остается неизвестным.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярный исполнитель российского происхождения Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста, был признан персоной нон грата в Украине. Служба безопасности Украины приняла решение запретить исполнителю на протяжении трех лет пересекать границу и въезжать на территорию Украины, чтобы обеспечить безопасность страны.

Теги материала: Украина, СБУ, въезд, запрет, рэпер
Новости СМИ2
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