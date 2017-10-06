В Германии из-за своей медлительности погибли 18 редких фламинго

В местном зоопарке Берлина во время мощнейшего шторма "Ксавьер", который обрушился на северные регионы Германии в четверг, 5 октября, из-за веток, которые падали с деревьев, умерли 18 фламинго, передает Berliner Morgenpost.
По словам представителей зоопарка, несмотря на все меры безопасности, предпринятые перед штормом, не получилось сберечь редких птиц. Основная проблема в том, что фламинго являются очень чувствительными к передвижению птицами, в связи с чем сотрудники зоопарка так и не сумели загнать 80 особей в закрытый вольер.
Как правило, чтобы перегнать фламинго из одного конца зоопарка в другой, смотрителям необходимо потратить на это не менее нескольких дней. Из-за происшествия управление зоопарка закрыло его на несколько дней, чтобы устранить последствия сильного шторма.
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