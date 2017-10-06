Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Германии из-за своей медлительности погибли 18 редких фламинго
06.10.2017 19:46

В Германии из-за своей медлительности погибли 18 редких фламинго  Фоторепортаж

В местном зоопарке Берлина во время мощнейшего шторма "Ксавьер", который обрушился на северные регионы Германии в четверг, 5 октября, из-за веток, которые падали с деревьев, умерли 18 фламинго, передает Berliner Morgenpost.

По словам представителей зоопарка, несмотря на все меры безопасности, предпринятые перед штормом, не получилось сберечь редких птиц. Основная проблема в том, что фламинго являются очень чувствительными к передвижению птицами, в связи с чем сотрудники зоопарка так и не сумели загнать 80 особей в закрытый вольер.

Как правило, чтобы перегнать фламинго из одного конца зоопарка в другой, смотрителям необходимо потратить на это не менее нескольких дней. Из-за происшествия управление зоопарка закрыло его на несколько дней, чтобы устранить последствия сильного шторма.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд. Сначала медвежат угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а позже пригласили попробовать торт, приготовленный из бамбука и овощей.  

Теги материала: авария, шторм, германия, зоопарк, животные, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки
Важное
Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки  Видеорепортаж
В Пакистане путем повешения казнили троих боевиков
Важное
В Пакистане путем повешения казнили троих боевиков
В Индонезии зарубили 7-метрового питона, напавшего на мужчину
Важное
В Индонезии зарубили 7-метрового питона, напавшего на мужчину  Фоторепортаж
Стала известна причина смерти основателя журнала Playboy Хефнера
Важное
Стала известна причина смерти основателя журнала Playboy Хефнера
Водитель провалился под землю на Rolls-Royce стоимостью $1 млн. ВИДЕО
Важное
Водитель провалился под землю на Rolls-Royce стоимостью $1 млн. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани
Важное
В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика