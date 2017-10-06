Сотрудники ГСЧС спасли собаку, которую во время урагана придавило дерево

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове провели спасательную операцию по доставанию собаки, на будку которой из-за сильного ветра упало дерево. Видео спасения обнародовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в социальной сети Facebook.

"Непогода, которая прошлась западными областями Украины с прошлой ночи оставила немало поваленных деревьев. И если человек обычно может быстро сориентироваться или хотя бы прислушиваться к предостережениям спасателей, то у друзей наших меньших такому случаю может и не быть", - прокомментировала пресс-служба видео.

Отмечается, что инцидент случился во Львове в пятницу, 6 октября. Так, спасатели при содействии сотрудников коммунальной службы разрезали дерево и вытащили обессиленное животное, передав его хозяевам.

"Обеспечить безопасность братьев наших меньших так же важно, как и собственную", - подчеркнули сторудники ГСЧС.