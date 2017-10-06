Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки

MIGnews.com.ua

В городе Харьков посреди дня случился прорыв водовода, вследствие чего из-под земли посреди улицы начал бить гейзер, высота которого достигала 12-15 метров. Ролики, снятые в момент аварии, очевидцы обнародовали на своих страницах в социальных сетях.

По словам свидетелей, опубликованных на страницах в сети, из-за прорыва водопровода Салтовский жилой массив лишился водоснабжения. Также подчеркивается, что из-за огромного количества воды оказались затопленными ближайшие улицы Харькова.