Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки

В городе Харьков посреди дня случился прорыв водовода, вследствие чего из-под земли посреди улицы начал бить гейзер, высота которого достигала 12-15 метров. Ролики, снятые в момент аварии, очевидцы обнародовали на своих страницах в социальных сетях.
По словам свидетелей, опубликованных на страницах в сети, из-за прорыва водопровода Салтовский жилой массив лишился водоснабжения. Также подчеркивается, что из-за огромного количества воды оказались затопленными ближайшие улицы Харькова.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 сентября, жители центральной и правобережной части Ужгорода, в результате прорыва водопровода остались без воды. Вода в этих районах Ужгорода отсутствовала около трех-четырех часов. Работники водоканала немедленно приступили к работам по ликвидации аварийной ситуации.