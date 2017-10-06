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Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки
06.10.2017 17:26

Харьков накрыл 15-метровый гейзер: улицы превратились в реки  Видеорепортаж

В городе Харьков посреди дня случился прорыв водовода, вследствие чего из-под земли посреди улицы начал бить гейзер, высота которого достигала 12-15 метров. Ролики, снятые в момент аварии, очевидцы обнародовали на своих страницах в социальных сетях.

По словам свидетелей, опубликованных на страницах в сети, из-за прорыва водопровода Салтовский жилой массив лишился водоснабжения. Также подчеркивается, что из-за огромного количества воды оказались затопленными ближайшие улицы Харькова.

 

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 9 сентября, жители центральной и правобережной части Ужгорода, в результате прорыва водопровода остались без воды. Вода в этих районах Ужгорода отсутствовала около трех-четырех часов. Работники водоканала немедленно приступили к работам по ликвидации аварийной ситуации.

Теги материала: авария, вода, Харьков, прорыв, водопровод
Новости СМИ2
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