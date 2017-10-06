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Сеть взорвало видео побоища пенсионеров за бесплатные газеты
06.10.2017 17:06

Сеть взорвало видео побоища пенсионеров за бесплатные газеты  Видеорепортаж

В городе Воронеж Российской Федерации люди пенсионного возраста стали инициаторами потасовки в очереди за бесплатной прессой, которая переросла в драку и была запечатлена на видео. Ролик с дракой пожилых людей обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook издание Mash, передает Апостроф

"На европейскую пенсию можно съездить отдохнуть и купить внукам машину. С российской пенсией приходится драться за бесплатные газеты. Воронеж, четверг, раздача бесплатной прессы", - говорится в комментарии автора записи к видео.

Стоит отметить, что кадры моментально разлетелись в сети и стали причиной бурного обсуждения.

"Низвели до уровня бессловесной скотины", "Это русская народная забава", "Печально", "Бедные пенсионеры в России. Даже на лекарства не хватает, не говоря о чем-то другом", - пишут пользователи, просмотревшие видео.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд. По случаю дня рождения детенышей-панд приготовили праздничную программу. 

Теги материала: пенсионеры, старость, драка, битва, люди, видео
Новости СМИ2
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