Сеть взорвало видео побоища пенсионеров за бесплатные газеты

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В городе Воронеж Российской Федерации люди пенсионного возраста стали инициаторами потасовки в очереди за бесплатной прессой, которая переросла в драку и была запечатлена на видео. Ролик с дракой пожилых людей обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook издание Mash, передает Апостроф .

"На европейскую пенсию можно съездить отдохнуть и купить внукам машину. С российской пенсией приходится драться за бесплатные газеты. Воронеж, четверг, раздача бесплатной прессы", - говорится в комментарии автора записи к видео.

Стоит отметить, что кадры моментально разлетелись в сети и стали причиной бурного обсуждения.

"Низвели до уровня бессловесной скотины", "Это русская народная забава", "Печально", "Бедные пенсионеры в России. Даже на лекарства не хватает, не говоря о чем-то другом", - пишут пользователи, просмотревшие видео.