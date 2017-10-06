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По всей Украине объявили штормовое предупреждение
06.10.2017 11:59

По всей Украине объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 6 октября, ГСЧС предупреждает украинцев об усилении скорости ветра до критериев стихийного явления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным источника, 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с.

Кром єтого, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях – до 15-20 м/с.

Стоит отметить, что из-за осложнения погодных условий в ночь с 5 на 6 октября из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 195 населенных пунктов в 7 областях. В частности, в Ивано-Франковской – 48 н.п., Львовской – 44 н.п., Волынской – 42 н.п., Ровенской – 23 н.п., Закарпатской – 18 н.п., Тернопольской – 17 н. п., Черновицкой – 3 н.п.

На данный момент бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в следующие сутки прохлада начнет постепенно покидать территорию страны, ее сменит более теплая воздушная масса, которая принесет украинцам дожди

Теги материала: синоптики, штормовое предупреждение
Новости СМИ2
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