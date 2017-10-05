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Фитнесс-клуб выпустил абонемент исключительно для селфи в зале
05.10.2017 21:57

Фитнесс-клуб выпустил абонемент исключительно для селфи в зале

Одна из самых больший сетей спортивных клубов Российской Федерации выпустила новую клубную карту под названием "Честный фитнес" (True Fitness), которую можно купить всего за 999 рублей, что приравнивается к 500 украинским гривнам, для самых ленивых спортсменов, сообщает Обозреватель.

По сведениям издания, по этой карте посетители не смогут в зале тренироваться, однако она позволяет один раз посетить спортивную раздевалку, чтобы сделать фотографии в спортивной форме и один кадр с фитнес-тренером.  В течение следующего года владельцы карты "Честный фитнес" регулярно будут получать фото из зала, чтобы друзья не узнали, что владелец карты - лентяй.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в сети было обнародовано видео нестандартного робота-кота, которого создали чтобы прибавить в дом уюта, а также порадовать хозяев, которые по какой-то из причин не хотят заводить живое животное. У кота-робота есть несколько режимов движений хвоста. 

Теги материала: фитнес, смех, клуб, фото, зал, селфи
Новости СМИ2
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