Фитнесс-клуб выпустил абонемент исключительно для селфи в зале

MIGnews.com.ua

Одна из самых больший сетей спортивных клубов Российской Федерации выпустила новую клубную карту под названием "Честный фитнес" (True Fitness), которую можно купить всего за 999 рублей, что приравнивается к 500 украинским гривнам, для самых ленивых спортсменов, сообщает Обозреватель .

По сведениям издания, по этой карте посетители не смогут в зале тренироваться, однако она позволяет один раз посетить спортивную раздевалку, чтобы сделать фотографии в спортивной форме и один кадр с фитнес-тренером. В течение следующего года владельцы карты "Честный фитнес" регулярно будут получать фото из зала, чтобы друзья не узнали, что владелец карты - лентяй.