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Украинские военные испытали новое оружие, изготовленное по стандартам НАТО
05.10.2017 18:07

Украинские военные испытали новое оружие, изготовленное по стандартам НАТО  Фоторепортаж

Украинская национальная гвардия представила первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47, которые были изготовлены по главным из стандартов НАТО. Новое оружие было произведено специально для нужд армии Украины, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В пресс-службе отметили, что авто карабин M4 - WAC-47 - это проект, в воплощении которого приняли участие государственное предприятие "Укроборонсервис",  а также компания из США Aeroscraft.

Первый показ оружия состоялся в четверг, 5 октября, на территории полигона Национальной гвардии Украины под Киевом. При этом карабин разработали специально для украинских военнослужащих.

Что касается технических характеристик, то карабин владеет калибром 7,62х39/40, полуавтоматическим и автоматическим виды огня, магазином на 30 патронов, а также весит 3,4 килограмма.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в сети был обнародован впечатляющий ролик о прохождении танковых учений представителями Вооруженных Сил Украины. Видеозапись сразу же стала популярной среди пользователей социальных сетей, благодаря реальным кадрам, снятым на поле военных учений украинской армии.

Теги материала: боевое оружие, оружие, вооружение, армия, Украина
Новости СМИ2
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