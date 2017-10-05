Украинские военные испытали новое оружие, изготовленное по стандартам НАТО

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Украинская национальная гвардия представила первую партию автоматических карабинов M4-WAC-47, которые были изготовлены по главным из стандартов НАТО. Новое оружие было произведено специально для нужд армии Украины, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

В пресс-службе отметили, что авто карабин M4 - WAC-47 - это проект, в воплощении которого приняли участие государственное предприятие "Укроборонсервис", а также компания из США Aeroscraft.

Первый показ оружия состоялся в четверг, 5 октября, на территории полигона Национальной гвардии Украины под Киевом. При этом карабин разработали специально для украинских военнослужащих.

Что касается технических характеристик, то карабин владеет калибром 7,62х39/40, полуавтоматическим и автоматическим виды огня, магазином на 30 патронов, а также весит 3,4 килограмма.