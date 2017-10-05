Укрпочта решила уволить почтальонов, которые не улыбаются

MIGnews.com.ua

Новая политика публичного акционерного общества "Укрпочта" основана на привлечении к сотрудничеству работников, которые способны доброжелательно общаться с клиентами. Об этом рассказал и.о. генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский во время выступления в рамках форума E-COMMERS CONGRESS, передает Укринформ .

"Наше трудовое законодательство несовершенно, и оно тормозит развитие страны. Для того, чтобы просто уволить некомпетентного человека, нужно пройти шесть кругов ада. Мы с юристами разрабатываем нормативные документы, где готовим определение понятия «хамства». Мы заинтересованы в привлечении сотрудников, которые будут улыбаться, а всех, кто не улыбается и хамит - уволим", - заявил генеральный директор предприятия.

Он также отметил, что во время проведения реформы управления ПАО специалисты разработали уникальную программу обучения работников. В текущее время в штат "Укрпочты" входят 36 тысяч почтальонов, которые занимаются обслуживанием 6, 5 миллиона украинцев.