Укрпочта решила уволить почтальонов, которые не улыбаются

Новая политика публичного акционерного общества "Укрпочта" основана на привлечении к сотрудничеству работников, которые способны доброжелательно общаться с клиентами. Об этом рассказал и.о. генерального директора «Укрпочты» Игорь Смелянский во время выступления в рамках форума E-COMMERS CONGRESS, передает Укринформ.
"Наше трудовое законодательство несовершенно, и оно тормозит развитие страны. Для того, чтобы просто уволить некомпетентного человека, нужно пройти шесть кругов ада. Мы с юристами разрабатываем нормативные документы, где готовим определение понятия «хамства». Мы заинтересованы в привлечении сотрудников, которые будут улыбаться, а всех, кто не улыбается и хамит - уволим", - заявил генеральный директор предприятия.
Он также отметил, что во время проведения реформы управления ПАО специалисты разработали уникальную программу обучения работников. В текущее время в штат "Укрпочты" входят 36 тысяч почтальонов, которые занимаются обслуживанием 6, 5 миллиона украинцев.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, официальный сайт Укрпочты подвергся хакерской DDoS-атаке. Первая волна атаки произошла утром 7 августа. IТ-служба смогла нормализовать ситуацию и уже после 17:00 все сервисы на сайте работали надлежащим образом.