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Синоптики предупреждают украинцев о сильных ветрах
05.10.2017 14:11

Синоптики предупреждают украинцев о сильных ветрах

В пятницу, 6 октября, почти на всей территории Украины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным источника, вечером 5 октября и ночью 6 октября в западных областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления - 25-30 м/с.

Стоит отметить, что 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра до 19-24 м/с,а в южных и восточных областях - 15-20 м/с.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в следующие сутки прохлада начнет постепенно покидать территорию страны, ее сменит более теплая воздушная масса, которая принесет украинцам дожди. В четверг, 5 октября, в западных, северных, местами центральных и восточных областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории - осадки не прогнозируются.

Теги материала: ветер, сильный ветер, Гидрометцентр
Новости СМИ2
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