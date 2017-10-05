Синоптики предупреждают украинцев о сильных ветрах

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, почти на всей территории Украины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .

По данным источника, вечером 5 октября и ночью 6 октября в западных областях ожидается усиление скорости ветра до критериев стихийного явления - 25-30 м/с.

Стоит отметить, что 6 октября в северных и центральных областях усиление скорости ветра до 19-24 м/с,а в южных и восточных областях - 15-20 м/с.