Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
В Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд
05.10.2017 13:05

В Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд  Видеорепортаж

В Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд, сообщает УНИАН.

По данным источника, по случаю дня рождения детенышей-панд приготовили праздничную программу.

Стоит отметить, что сначала медвежат угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а позже пригласили попробовать торт, приготовленный из бамбука и овощей. Животные  за считанные минуты разгромили композицию.

Кроме этого детеныши панды родились год назад с весом чуть больше 100 граммов, а теперь  они весят 27 и 29 килограммов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, стало известно, что в Токио в местном зоопарке появился на свет младенец панды по имени Сян Сян. Это первая гигантская панда, родившаяся в Токийском зоопарке с 2012 года. Детеныш растет здоровым, у него уже видны первые зубы. Персонал также был свидетелем того, как Сян Сян сделала первые нестабильные шаги. 

Теги материала: панда, праздник, день рождения, ВИДЕО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Сотрудник автозаправки залил пеной мужчину, закурившего на АЗС
Важное
Сотрудник автозаправки залил пеной мужчину, закурившего на АЗС  Видеорепортаж
"Куриный смех" фермера стал интернет-хитом
Важное
"Куриный смех" фермера стал интернет-хитом  Видеорепортаж
На Мэрилина Мэнсона во время концерта упали декорации: певца доставили в больницу
Важное
На Мэрилина Мэнсона во время концерта упали декорации: певца доставили в больницу  Видеорепортаж
Порошенко поздравил учителей с профессиональным праздником
Важное
Порошенко поздравил учителей с профессиональным праздником
В Турции персонал отеля избил российских туристов
Важное
В Турции персонал отеля избил российских туристов  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В сети появилось видео очередного казуса между Дональдом Трапом и Меланией
Важное
В сети появилось видео очередного казуса между Дональдом Трапом и Меланией  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика