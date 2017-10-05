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В Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд, сообщает УНИАН .

По данным источника, по случаю дня рождения детенышей-панд приготовили праздничную программу.

Стоит отметить, что сначала медвежат угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а позже пригласили попробовать торт, приготовленный из бамбука и овощей. Животные за считанные минуты разгромили композицию.

Кроме этого детеныши панды родились год назад с весом чуть больше 100 граммов, а теперь они весят 27 и 29 килограммов.