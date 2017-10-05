В Китае грандиозно отпраздновали день рождения двух больших панд, сообщает УНИАН.
По данным источника, по случаю дня рождения детенышей-панд приготовили праздничную программу.
Стоит отметить, что сначала медвежат угощали любимыми лакомствами - морковью в бамбуковых трубочках, а позже пригласили попробовать торт, приготовленный из бамбука и овощей. Животные за считанные минуты разгромили композицию.
Кроме этого детеныши панды родились год назад с весом чуть больше 100 граммов, а теперь они весят 27 и 29 килограммов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, стало известно, что в Токио в местном зоопарке появился на свет младенец панды по имени Сян Сян. Это первая гигантская панда, родившаяся в Токийском зоопарке с 2012 года. Детеныш растет здоровым, у него уже видны первые зубы. Персонал также был свидетелем того, как Сян Сян сделала первые нестабильные шаги.