СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Международном аэропорту "Борисполь". Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

По полученным данным, мероприятие запланировано на сегодня, 5 октября.

"5 октября в 14:00 Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области проведет плановые тактико-специальные учения на базе Международного аэропорта "Борисполь". Тренировка будет проходить на одном из законсервированных терминалов и не будет мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров и гостей аэропорта", - сообщили в спецслужбе.