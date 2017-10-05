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СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"
05.10.2017 12:29

СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Международном аэропорту "Борисполь". Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

По полученным данным, мероприятие запланировано на сегодня, 5  октября.

"5 октября в 14:00 Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области проведет плановые тактико-специальные учения на базе Международного аэропорта "Борисполь". Тренировка будет проходить на одном из законсервированных терминалов и не будет мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров и гостей аэропорта", - сообщили в спецслужбе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, из-за взрывов на военных складах в Калиновке СБУ была вынуждена прервать антитеррористические учения в Виннице.

Теги материала: СБУ, Борисполь, аэропорт, учения
Новости СМИ2
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