Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone, сообщает Корреспондент.
По данным источника, пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки и таким образом телефон спас ей жизнь.
Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его. Телефон восстановлению не подлежит, но хозяйка iPhone смогла покинуть место бойни невредимой.
Кроме этого, было ли попадание пули в iPhone прямым, или же она просто срикошетила в сторону женщины, не уточняется.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения.