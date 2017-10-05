Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone

MIGnews.com.ua

Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone, сообщает Корреспондент .

По данным источника, пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки и таким образом телефон спас ей жизнь.

Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его. Телефон восстановлению не подлежит, но хозяйка iPhone смогла покинуть место бойни невредимой.

Кроме этого, было ли попадание пули в iPhone прямым, или же она просто срикошетила в сторону женщины, не уточняется.