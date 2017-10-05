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Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone
05.10.2017 11:09

Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone

Во время стрельбы в Лас-Вегасе женщину от смерти спас ее iPhone, сообщает Корреспондент.

По данным источника, пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки и таким образом телефон спас ей жизнь.

Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его. Телефон восстановлению не подлежит, но хозяйка iPhone смогла покинуть место бойни невредимой.

Кроме этого, было ли попадание пули в iPhone прямым, или же она просто срикошетила в сторону женщины, не уточняется.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения.

Теги материала: iPhone, Лас-Вегас, стрельба
Новости СМИ2
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