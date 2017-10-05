В Дубае потерявшегося кота вернули хозяевам через два месяца

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В Дубае спустя два месяца нашли пропавшего в аэропорту Дубая кота породы рэгдолл по кличке Динки и вернули хозяевам, которые живут в английском графстве Нортгемптоншир, сообщает ВВС .

По данным источника, Динки должен был вылететь из аэропорта ОАЭ в Лондон тем же рейсом, что и его хозяева - Иэн и Сью Лиз, но по приезду они обнаружили, что клетка кота пустая.

По словам Иэна, сначала никто не мог понять, находится ли кот на борту самолета, сбежал в Гатвике или пропал еще в Дубае. Дочь Иэна и Сью создала специальную страницу в "Фейсбуке" в попытке найти пропавшего кота. Семейство распространило тысячи листовок, в которых предлагалась награда в размере 1360 долларов за возвращение Динки в целости и сохранности.

В итоге семья получила долгожданное сообщение из приюта для животных в Дубае и сейчас после двухмесячного отсутствия Динки снова привыкает к дому.