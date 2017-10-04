В столице во время митинга активисты забросали начальника полиции яйцами

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В среду, 4 октября, в Киеве в районе Позняки прошел митинг с участием более 300 человек, которые выступили против работы автомобильной заправочной станции в районе, передает LB.ua .

По информации издания, жители киевского микрорайона настаивают на снесении заправочной станции на перекрестке улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, которая, по их мнению, является опасной.

В рамках митинга жители района забросали куриными яйцами начальника Дарницкого районного отделения Национальной полиции Сергея Чернышова, а также стали инициаторами потасовки с правоохранителями и снесли часть имущества заправки, в частности, забор.

В текущее время правоохранительные органы перекрыли движение автомобилей и ждут подкрепление. Вследствие протеста был травмирован, по меньшей мере, один человек, предварительно, несовершеннолетний, которого доставили в больницу.