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В столице во время митинга активисты забросали начальника полиции яйцами
04.10.2017 21:56

В столице во время митинга активисты забросали начальника полиции яйцами  Видеорепортаж

В среду, 4 октября, в Киеве в районе Позняки прошел митинг с участием более 300 человек, которые выступили против работы автомобильной заправочной станции в районе, передает LB.ua.

По информации издания, жители киевского микрорайона настаивают на снесении заправочной станции на перекрестке улиц  Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, которая, по их мнению, является опасной.

В рамках митинга жители района забросали куриными яйцами начальника Дарницкого районного отделения Национальной полиции Сергея Чернышова, а также стали инициаторами потасовки с правоохранителями и снесли часть имущества заправки, в частности, забор.

В текущее время правоохранительные органы перекрыли движение автомобилей и ждут  подкрепление. Вследствие протеста был травмирован, по меньшей мере, один человек, предварительно, несовершеннолетний, которого доставили в больницу.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории автомобильной заправочной станции работник, заправляющий автомобили, облил противопожарной пеной мужчину, который, несмотря на несколько озвученных замечаний, не затушил сигарету и продолжил курить на АЗС.  

Теги материала: митинг, яйца, Национальная полиция, полиция, протест, Киев
Новости СМИ2
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