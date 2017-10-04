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Американская собака попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому длинному языку
04.10.2017 20:57

Американская собака попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому длинному языку  Фоторепортаж

Сенбернар по кличке "Мочи" возрастом восемь лет из штата Южная Дакота Соединенных Штатов Америки был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как пес, обладающий самым длинным языком в мире, передают Факты.

Сообщается, что в длину язык Мочи достигает 18,58 сантиметра.

"Мочи такая скромная. Она никогда не задается и не хвастается, но я знаю, что она так же горда своим рекордом, как и мы", - прокомментировала победу домашнего любимца Карла Рикерт, которая взяла шесть лет назад пса из приюта, отметив, что люди на улице часто хотят сфотографироваться с ее собакой.

Кроме того, это не единственное достижение Мочи, собака также была размещена на обложке первого издания книги под названием "Книга рекордов Гиннесса: Удивительные животные", которая не так давно поступила в продажу. Стоит отметить, что прошлым псом с самым длинным языком был признан пекинес Пагги с языком в 11,43 сантиметра.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в немецком городе Абенсберг местный официант Оливер Струмпфель ежедневно тренировался на протяжении нескольких месяцев, чтобы пронести рекордное количество полных кружек с пивом объемом один литр на расстоянии 40 метров.

Теги материала: собака, пес, рекорд, книга рекордов Гиннесса
Новости СМИ2
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