Американская собака попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому длинному языку

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Сенбернар по кличке "Мочи" возрастом восемь лет из штата Южная Дакота Соединенных Штатов Америки был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как пес, обладающий самым длинным языком в мире, передают Факты .

Сообщается, что в длину язык Мочи достигает 18,58 сантиметра.

"Мочи такая скромная. Она никогда не задается и не хвастается, но я знаю, что она так же горда своим рекордом, как и мы", - прокомментировала победу домашнего любимца Карла Рикерт, которая взяла шесть лет назад пса из приюта, отметив, что люди на улице часто хотят сфотографироваться с ее собакой.

Кроме того, это не единственное достижение Мочи, собака также была размещена на обложке первого издания книги под названием "Книга рекордов Гиннесса: Удивительные животные", которая не так давно поступила в продажу. Стоит отметить, что прошлым псом с самым длинным языком был признан пекинес Пагги с языком в 11,43 сантиметра.