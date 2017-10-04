Трамп рассмеялся и забросал жертв урагана "Мария" бумажными полотенцами

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В рамках официальной поездки в Пуэрто-Рико президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с местными жителями и забросал их полотенцами во время распределения гуманитарной помощи, передает " Медуза ".

Сообщается, что во вторник, 3 октября, президент США прибыл на территорию Пуэрто-Рико для встречи с людьми, которые стали жертвами урагана "Мария".

Когда Трамп начал раздавать гуманитарную помощь в одной из церквей Сан-Хуана, он повел себя крайне странно и, рассмеявшись, стал бросать в толпу упаковки бумажных полотенец.

По информации Buzzfeed, президент США также сказал семье, которая осталась из-за урагана без электричества, хорошо провести время, и напомнил об урагане "Катрина", который, как считает Трамп, в отличие от "Марии", - реальная катастрофа.