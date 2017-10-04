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В Пакистане путем повешения казнили троих боевиков
04.10.2017 18:36

В Пакистане путем повешения казнили троих боевиков

На территории Пакистана казнили троих боевиков, которые были приговорены военным судом к смертной казни за теракты, которые были совершены в отношении мирных жителей, а также военнослужащих, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что боевики были казнены в тюрьме на северо-западе страны на следующий день после выступления правозащитников, критикующих огромное количество смертных приговоров в Пакистане.

В то же время, представители правозащитной организации Justice Project Pakistan подчеркнули, что, начиная с 2014 года, на территории страны казнили  477 заключенных путем повешения.

В 2008 году правозащитникам удалось добиться того, что временно был введен мораторий на смертную казнь, но после того, как боевики группировки "Талибан" в декабре 2014 года совершили теракт в школе Пешавара, унесший жизни 150 человек, власти отменили мораторий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, восемь солдат погибли в результате взрыва придорожной бомбы в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. В регионе прогремел взрыв - это произошло в 160 км к востоку от Кветты. 

Теги материала: боевики, смерть, приговор, смертный приговор, повешение
Новости СМИ2
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