В Пакистане путем повешения казнили троих боевиков

MIGnews.com.ua

На территории Пакистана казнили троих боевиков, которые были приговорены военным судом к смертной казни за теракты, которые были совершены в отношении мирных жителей, а также военнослужащих, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что боевики были казнены в тюрьме на северо-западе страны на следующий день после выступления правозащитников, критикующих огромное количество смертных приговоров в Пакистане.

В то же время, представители правозащитной организации Justice Project Pakistan подчеркнули, что, начиная с 2014 года, на территории страны казнили 477 заключенных путем повешения.

В 2008 году правозащитникам удалось добиться того, что временно был введен мораторий на смертную казнь, но после того, как боевики группировки "Талибан" в декабре 2014 года совершили теракт в школе Пешавара, унесший жизни 150 человек, власти отменили мораторий.