Синоптики предупредили украинцев об усилении ветра

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, на территории Украины ожидается усиление порывов ветра, в частности, это касается западных областей страны, где порывы достигнут скорости 22 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 5 октября днем ​​в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении спасателей.

В пресс-службе отметили, что не меньшие порывы ожидаются также в Черновицкой и Закарпатской областях Украины.