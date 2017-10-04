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Синоптики предупредили украинцев об усилении ветра
04.10.2017 17:57

Синоптики предупредили украинцев об усилении ветра

В четверг, 5 октября, на территории Украины ожидается усиление порывов ветра, в частности, это касается западных областей страны, где порывы достигнут скорости 22 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 5 октября днем ​​в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении спасателей.

В пресс-службе отметили, что не меньшие порывы ожидаются также в Черновицкой и Закарпатской областях Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в следующие сутки прохлада начнет постепенно покидать территорию страны, ее сменит более теплая воздушная масса, которая принесет украинцам дожди. В четверг, 5 октября, в западных, северных, местами центральных и восточных областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории - осадки не прогнозируются.

Теги материала: погода, ветер, спасатели, Украина, ГСЧС, прогноз
Новости СМИ2
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