Взрывы в Калиновке: стали известны первые результаты расследования

MIGnews.com.ua

На военных складах в Калиновке Винницкой области произошло два мощных взрыва внутри складов. Такое заявление сделал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет УНИАН.

По словам эксперта, существует две версии взрывов на складах, однако он не имеет права их обнародовать. В этом контексте Рувин выразил надежду, что следствие в ближайшее время их озвучит.

Также было сказано, на складах было несколько очагов взрывов, однако самыми мощными были два взрыва.

"Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов, и он был не один", - заявил Рувин. - Их было два мощных. Один - это открытое хранилище, где лежали "Тюльпаны"... И второй - это бункер с "Ураганом".

Эксперт подчеркнул, что ничто не могло вызвать взрыв в бункере извне.

"Он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, и эти хранилища, с бетонными дверями, шириной метр. Туда попасть с внешней стороны ничего не могло", - отметил эксперт.