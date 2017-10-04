В Индонезии зарубили 7-метрового питона, напавшего на мужчину

MIGnews.com.ua

На территории Индонезии местный житель убил огромного питона длиной более семи метров, который мешал движению на дороге и пытался его задушить, передает The Telegraph .

Сообщается, что мужчина Роберт Набабан передвигался на мопеде по провинции Риау на Суматре и, когда пытался пересечь дорогу, заметил огромную змею, блокирующую движение. Он призвал на помощь еще двоих прохожих, для того чтобы передвинуть гигантского хищника с пути, однако, по неизвестным обстоятельствам, Набабана госпитализировали в клинику с прокушенной рукой и повреждениями, нанесенными питоном.

"Я попытался его сдвинуть. Он укусил меня за руку, и мы боролись с ним некоторое время", - поделился мужчина, отметив, что змея проиграла в сражении и теперь размещена на столбах, где ее подвесили на веревки.

Подчеркивается, что 7-метрового питона удалось зарубить тяжелым клинком, который всегда находится при Роберте. Согласно информации издания питоны появляются в местах проживания людей из-за выжигания лесов и земель, которые готовят для высадки плантаций пальмового масла.