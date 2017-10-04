Сотрудник автозаправки залил пеной мужчину, закурившего на АЗС

MIGnews.com.ua

На территории автомобильной заправочной станции работник, заправляющий автомобили, облил противопожарной пеной мужчину, который, несмотря на несколько озвученных замечаний, не затушил сигарету и продолжил курить на АЗС. Видео инцидента было обнародовано на сайте LiveLeak, передает Zarata .

Согласно информации издания случай произошел в городе София на территории Болгарии. Отмечается, что заправщик станции предварительно несколько раз объяснил водителю, что из-за курения на территории заправки может случиться взрыв.

"Вот как это делается!" - прокомментировали опубликованное видео пользователи сети, осуждающие поведение курильщика.