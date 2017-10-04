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Сотрудник автозаправки залил пеной мужчину, закурившего на АЗС
04.10.2017 15:24

Сотрудник автозаправки залил пеной мужчину, закурившего на АЗС  Видеорепортаж

На территории автомобильной заправочной станции работник, заправляющий автомобили, облил противопожарной пеной мужчину, который, несмотря на несколько озвученных замечаний, не затушил сигарету и продолжил курить на АЗС. Видео инцидента было обнародовано на сайте LiveLeak, передает Zarata.

Согласно информации издания случай произошел в городе София на территории Болгарии. Отмечается, что заправщик станции предварительно несколько раз объяснил водителю, что из-за курения на территории заправки может случиться взрыв.

 "Вот как это делается!" - прокомментировали опубликованное видео пользователи сети, осуждающие поведение курильщика.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, житель Китая, пребывая за рулем автомобиля марки Rolls-Royce, посреди дороги провалился в огромную яму. Когда загорелся зеленый сигнал, водитель начал двигаться и буквально в ту же секунду автомобиль провалился под землю. 

Теги материала: АЗС, газовая заправка, заправка, пожар, курьез, видео
Новости СМИ2
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