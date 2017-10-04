В Одесской области увидели "НЛО"

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Во вторник, 3 октября, в Одесской области местные жители увидели в небе странные огни, похожие на НЛО, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что очевидцы необычного явления зафиксировали его на фотографиях и начали активно распространять снимки в соцсетях.

Свидетелями необычных огней стали жители Затоки, Белгорода-Днестровского, Вилково.

"Уже второй вечер над территорией Национального природного парка "Тузловские лиманы появляется свечение неизвестной природы. Это явление наблюдают наши инспектора, наблюдают местные жители. Свечение видно даже из Татарбунар, видно его также далеко над морской акваторией. Оно появляется внезапно на значительной высоте и светит около 12-15 минут", –поделился наблюдениями на своей странице в Facebook директор Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

Никакой официальной версии происходящего пока нет.