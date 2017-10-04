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Минздрав анонсировал внедрение электронного рецепта
04.10.2017 13:03

Минздрав анонсировал внедрение электронного рецепта

Министерство здравоохранения Украины заявило о планах ввести электронный рецепт, который нельзя будет подделать уже в 2018 году, сообщает УНН.

Стоит отметить, что появление электронного рецепта анонсировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на заседании правительства.

"В 2018 году мы планируем внедрение электронного рецепта, что значительно упростит маршрут пациента и позволит эффективно отслеживать статистику пациентов", - сказала Ульяна Супрун.

 Как сообщал MIGnews.com.ua, Верховная Рада отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. При голосовании за документ в первом чтении инициатива не набрала 226 минимально необходимых голосов народных депутатов.

Теги материала: минздрав, электронный реестр, рецепт, Супрун
Новости СМИ2
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