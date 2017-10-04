Минздрав анонсировал внедрение электронного рецепта

MIGnews.com.ua

Министерство здравоохранения Украины заявило о планах ввести электронный рецепт, который нельзя будет подделать уже в 2018 году, сообщает УНН .

Стоит отметить, что появление электронного рецепта анонсировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на заседании правительства.

"В 2018 году мы планируем внедрение электронного рецепта, что значительно упростит маршрут пациента и позволит эффективно отслеживать статистику пациентов", - сказала Ульяна Супрун.