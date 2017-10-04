Стала известна причина смерти основателя журнала Playboy Хефнера

MIGnews.com.ua

Стала известна причина смерти основателя культового мужского журнала Playboy Хью Хефнера, сообщает Newsone .

Стоит отметить, что в заключении медиков в качестве причины указана легочная недостаточность.

Кроме этого в последние несколько дней Хефнер страдал от инфекции, вызванной кишечной палочкой и заражением крови.

Врачи отметили, что болезнь Хефнера отличалась высокой устойчивостью к антибиотикам.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер . Хефнер скончался в собственном доме.