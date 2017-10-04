В Украине началась регистрация на визовую лотерею Green Card

MIGnews.com.ua

Со вторника, 3 октября, жители Украины могут подавать заявки для участия в американской диверсификационной визовой лотереи Green Card с целью получения права на работу и проживание в США на 2019 год. Об этом информирует Посольство Соединенных Штатов в Украине на своем микроблоге в Twitter.

Стоит отметить, что, чтобы принять участие в лотереи нужно заполнить и отправить форму DS-5501, электронную регистрационную форму для диверсификационной визы (регистрационная форма E-DV), которая доступна только онлайн на сайте E-DV www.dvlottery.state.gov. Не полностью заполненная форма приведет к дисквалификации заявки. Все заявки одного кандидата будут дисквалифицированы, если больше одной заявки поступит на этого кандидата, независимо от того, кто заполнял и отправлял форму.

Заявки на участие в розыгрыше DV-2019 можно отправлять до 12:00 по восточному стандартному времени 7 ноября 2017 года.