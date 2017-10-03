Водитель провалился под землю на Rolls-Royce стоимостью $1 млн. ВИДЕО

MIGnews.com.ua

Житель Китая, пребывая за рулем автомобиля марки Rolls-Royce, посреди дороги провалился в огромную яму, передает ТСН .

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Харбин, который является столицей провинции Китая Хэйлунцзян. Шикарный седан из Великобритании, стоимость которого оценивают в 755 тысяч долларов, остановился на оживленном городском перекрестке, на светофоре.

В то время, когда загорелся зеленый сигнал, водитель начал двигаться и буквально в туже секунду автомобиль провалился под землю. Вследствие аварии водитель не пострадал, однако с автомобилем возникло множество проблем.

По информации издания, несмотря на то, что внешне Rolls-Royce повредился не сильно, из-за технических проблем он будет списан. В текущее время выясняется, что у водителя автомобиля было со страховкой, и будет ли он подавать иск в отношении местных властей.