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Водитель провалился под землю на Rolls-Royce стоимостью $1 млн. ВИДЕО
03.10.2017 21:58

Водитель провалился под землю на Rolls-Royce стоимостью $1 млн. ВИДЕО  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Житель Китая, пребывая за рулем автомобиля марки Rolls-Royce, посреди дороги провалился в огромную яму, передает ТСН.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Харбин, который является столицей провинции Китая Хэйлунцзян. Шикарный седан из Великобритании, стоимость которого оценивают в 755 тысяч долларов, остановился на оживленном городском перекрестке, на светофоре.

В то время, когда загорелся зеленый сигнал, водитель начал двигаться и буквально в туже секунду автомобиль провалился под землю. Вследствие аварии водитель не пострадал, однако с автомобилем возникло множество проблем.

По информации издания, несмотря на то, что внешне Rolls-Royce повредился не сильно, из-за технических проблем он будет списан. В текущее время выясняется, что у водителя автомобиля было со страховкой, и будет ли он подавать иск в отношении местных властей.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава города Чортков Тернопольской области Владимир Шматько стал участником дорожно-транспортного происшествия на служебном автомобиле, вследствие которого был травмирован один человек. 

Теги материала: автомобиль, машина, авария, ДТП, яма
Новости СМИ2
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