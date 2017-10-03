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У ведущей американского канала начались роды в прямом эфире
03.10.2017 19:49

У ведущей американского канала начались роды в прямом эфире  Видеорепортаж

В конце сентября, во время прямого эфира выпуска вечерних новостей, у ведущей Пасквареллы возрастом 35 лет отошли воды, и начались роды, но девушка не подала виду и, улыбнувшись, продолжила работу в кадре. Об этом говорится на официальном сайте телеканала NBC, на котором работает роженица.

Так, после того как выпуск новостей завершился, телеведущая поехала в родильное отделение больницы. Добраться рожающей девушке помогли продюсер и еще несколько работников канала.

Согласно информации телеканала NBC, девушка родила младенца без проблем, роды длились около 13 часов, и уже 27 сентября у Пасквареллы на свет появился сын.

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Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в одном из родильных домов Львова девочка 12 лет родила младенца, мальчика весом 2,5 кг. 31-летняя мать девочки навещала роженицу лишь один раз. По информации журналистов, новоиспеченная мама родом из многодетной семьи, в которой выращивают семеро детей. 

Теги материала: роды, девушка, ведущая, ребенок, США, младенец
Новости СМИ2
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