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В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани
03.10.2017 19:26

В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани

Во вторник, 3 октября, скончался курдский лидер, бывший президент Ирака Джаляль Талабани, которому на момент смерти было 83 года, сообщает Associated Press.

Согласно информации издания, один из политических деятелей Ирака умер в клинике в Берлине после того, как резко ухудшилось состояние его здоровья.

Стоит отметить, что  Джаляль Талабани стал президентом Ирака после того, как с поста был свергнут Саддам Хусейн. Он пребывал на должности с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года. Талабани ушел в отставку после продолжительного лечения, которое было связано с инсультом, перенесенным лидером в 2012 году.

Кроем того, Джаляль считается одним и лидеров курдского вооруженного сопротивления, которое в 1960-х годах восстало против правительства страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 сентября, в США в возрасте 93-х лет скончался украинский литературовед, издатель и меценат Осип Зинкевич. Зинкевич родился 4 января 1925 в селе Малые Микулинцы (ныне Снятынского района Ивано-Франковской области). После окончания Второй мировой войны оказался в Западной Германии.Будучи беженцем получил Международную стипендию для получения образования и поступил в Парижский институт индустриальной химии.  

Теги материала: смерть, Президент, Ирак, лидер, курды
Новости СМИ2
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