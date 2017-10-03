В Берлине скончался бывший президент Ирака Талабани

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, скончался курдский лидер, бывший президент Ирака Джаляль Талабани, которому на момент смерти было 83 года, сообщает Associated Press.

Согласно информации издания, один из политических деятелей Ирака умер в клинике в Берлине после того, как резко ухудшилось состояние его здоровья.

Стоит отметить, что Джаляль Талабани стал президентом Ирака после того, как с поста был свергнут Саддам Хусейн. Он пребывал на должности с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года. Талабани ушел в отставку после продолжительного лечения, которое было связано с инсультом, перенесенным лидером в 2012 году.

Кроем того, Джаляль считается одним и лидеров курдского вооруженного сопротивления, которое в 1960-х годах восстало против правительства страны.