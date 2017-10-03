Синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

MIGnews.com.ua

В следующие сутки прохлада начнет постепенно покидать территорию страны, ее сменит более теплая воздушная масса, которая принесет украинцам дожди, передает Интерфакс-Украина , ссылаясь на информацию Украинского гидрометцентра.

Так, в среду, 4 октября, в ночное время в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой областях и в дневное время в Карпатском регионе, северных и большинстве центральных областей стоит ожидать дождей, в других регионах Украины осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет держаться на отметке в 4-9 градусов Цельсия, на побережье Черного моря достигнет 12 градусов, в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях 1-6 градусов по Цельсию. Кроме того, на поверхности земли, а также в воздухе возможны заморозки 0-5 градусов.

Днем температура достигнет 12-17 градусов тепла, Одесская и Николаевская области прогреются до 20 градусов тепла, при этом на севере и западе Украины - 9-14 градусов.

В четверг, 5 октября, в западных, северных, местами центральных и восточных областях прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории - осадки не прогнозируются.