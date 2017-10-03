В Монако презентовали яхту-особняк стоимостью 3 млрд долларов

MIGnews.com.ua

В рамках яхт-шоу в Монако одна и лучших компаний, специализирующаяся на строительстве судов Sinot презентовала концепт экологической яхты, стоимость которой оценили в более 3 миллиарда долларов, передает Новое время .

Сообщается, что яхта длиной в 120 метров получила название Nature и внешне похожа на дорогой особняк с Голливудских холмов. В ней есть несколько кают для гостей, снабженными панорамными окнами, огромное количество зон отдыха под открытым небом, просторная столовая комната, спа-центр, оформленные шикарным дизайном с дорогими материалами и арт-объектами.

В то же время, для владельцев яхты предусмотрена отдельная палуба, к которой можно дойти по деревянной винтовой лестнице. Еще одно отличие данной яхты - живой сад, в зоне которого налажен климат-контроль, а также высаженные деревья, украшающие зону около бассейна. На судне могут свободно поместиться 18 гостей и команда, состоящая из 50 человек.

Стоит отметить, что в текущее время дынная яхта существует лишь на бумаге и ожидает, когда его воплотят в жизнь. В том случае, если заказчика найдут, то он станет владельцем второй по размеру яхты на планете, так как первое место в данный момент занимает судно History Supreme стоимостью 4,8 миллиарда долларов.