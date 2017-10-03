Пользователей сети поразило видео танковых учений украинской армии

MIGnews.com.ua

В сети был обнародован впечатляющий ролик о прохождении танковых учений представителями Вооруженных Сил Украины. Видео было опубликовано пресс-центром штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, видеозапись сразу же стала популярной среди пользователей социальных сетей, благодаря реальным кадрам, снятым на поле военных учений украинской армии.

Согласно комментариям пользователей, наиболее сильно их впечатлил удачно подобранный трогательный саундтрек, от прослушивания которого идут "мурашки по коже". Действия в ролике действительно, не постановочные, а реальные кадры с учений украинских военных и испытаний техники.

Видеоролик уже собрал более 7 тысяч просмотров и продолжает набирать популярность.