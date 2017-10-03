Черкасский суд постановил разделить пса пополам между супругами

Суд города Черкассы провел рассмотрение в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Екатерины Вергай к мужу Руслану Вергай, а также встречный иск по разделу совместно нажитого имущества, передает zabeba.
Сообщается, что во время заседания судья разделил между Екатериной и Русланом общую квартиру, машину марки Mazda Xedox 6, однако самым интересным оказался случай с общей собакой.
Так, судья Сосновского суда Пересунько постановил, что "сука породы йоркширский терьер по кличке Abigal de Pule, является общим совместным имуществом супругов". А это свидетельствует о том, что в рамках раздела общего имущества мужа и жены, за каждым из членов семьи остается право собственности на 50% суки породы йоркширский терьер.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в городе Галич Ивано-Франковской области завелся неизвестный зверь, ломающий клетки и душащий маленьких кроликов. Животное задушило около тридцати особей, которых нашли сложенных в определенном порядке в ряд.