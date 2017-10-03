В Китае из фермы сбежали 78 сиамских крокодилов

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, в китайской провинции Сычуань из фермы сбежали 78 сиамских крокодилов, сообщает Сегодня .

Стоит отметить, во время ремонта загона в пруд случайно опрокинули контейнер с маленькими рептилиями. 78 крокодилов оказались на свободе.

По данным источника, большинство из них поймали, но пятерым удалось скрыться.

Местные власти организовали поисковые группы и надеются найти либо пропавших хищников, либо доказательства того, что они погибли.

Сиамские крокодилы в молодом возрасте не представляют угрозы для человека, но если они выживут, доберутся до реки, то могут вырасти и размножиться.