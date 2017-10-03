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В Китае из фермы сбежали 78 сиамских крокодилов
03.10.2017 13:43

В Китае из фермы сбежали 78 сиамских крокодилов

Во вторник, 3 октября, в китайской провинции Сычуань из фермы сбежали 78 сиамских крокодилов, сообщает Сегодня.

Стоит отметить, во время ремонта загона в пруд случайно опрокинули контейнер с маленькими рептилиями. 78 крокодилов оказались на свободе.

По данным источника, большинство из них поймали, но пятерым удалось скрыться.

Местные власти организовали поисковые группы и надеются найти либо пропавших хищников, либо доказательства того, что они погибли.

Сиамские крокодилы в молодом возрасте не представляют угрозы для человека, но если они выживут, доберутся до реки, то могут вырасти и размножиться.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 16 сентября, на Шри-Ланке крокодил убил британского журналиста, когда тот мыл руки в реке возле курорта Аругам-Бей. Редактор Financial Times Лионель Барбер назвал Пола Макклина выдающимся молодым журналистом с большим будущим.

Теги материала: крокодил, ферма, побег
Новости СМИ2
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