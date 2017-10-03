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СБУ пресекла попытку хищения 3 млн гривен госсредств в Краматорске
03.10.2017 13:28

СБУ пресекла попытку хищения 3 млн гривен госсредств в Краматорске

Служба безопасности Украины пресекла попытку нанесения государству ущерба в размере почти трех миллионов гривен при распределении тендера в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По полученным данным, Краматорский городской исполнительный комитет объявил конкурс на проведение капитального ремонта в общеобразовательной школе в городе Лиман. Одна из коммерческих структур, участвовавшая в конкурсе, предложила свои услуги на лучших условиях.

Однако во время проверки тендерной документации участников торгов было установлено, что компания нарушила ряд официальных требований. В частности, у нее не было соответствующей лицензии на выполнение работ, которая предоставляет Госгортехнадзор. Также компания не имела опыта выполнения подобных работ и не предоставила сертификат о соответствии оборудования и материалов по техническому заданию конкурса.

Об обнаруженных фактах СБУ проинформировала тендерный комитет, который, в свою очередь, отклонил предложение участника из-за несоответствующей документации.

Теги материала: СБУ, тендер, хищение госсредств
Новости СМИ2
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