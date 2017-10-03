"Куриный смех" фермера стал интернет-хитом

MIGnews.com.ua

В сети стремительно набирает популярность видеоролик, на котором корреспондент голландского телевидения берет интервью у фермера, который занимается разведением кур, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что за два дня видео на Facebook-аккаунте телеканала RTV Noord, успело собрать почти 200 тысяч просмотров.

В видео показан момент, когда вопрос журналиста вызвал у фермера смех, и оказалось, что он очень похож на крик курей. Смех фермера спровоцировал у журналиста истерику - он согнулся пополам и принялся от души смеяться.

Кроме этого, интернет-пользователи начали активно комментировать смех мужчины.

Один из комментаторов предположил, что причиной такого смеха фермера, может быть в том, что он просто проглотил живую курицу.