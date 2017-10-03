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"Куриный смех" фермера стал интернет-хитом
03.10.2017 12:53

"Куриный смех" фермера стал интернет-хитом  Видеорепортаж

В сети стремительно набирает популярность видеоролик, на котором корреспондент голландского телевидения берет интервью у фермера, который занимается разведением кур, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что за два дня видео на Facebook-аккаунте телеканала RTV Noord, успело собрать почти 200 тысяч просмотров.

В видео показан момент, когда вопрос журналиста вызвал у фермера смех, и оказалось, что он очень похож на крик курей. Смех фермера спровоцировал у журналиста истерику - он согнулся пополам и принялся от души смеяться.

Кроме этого, интернет-пользователи начали активно комментировать смех мужчины.

Один из комментаторов предположил, что причиной такого смеха фермера, может быть в том, что он просто проглотил живую курицу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американская ведущая телеканала FOX 4 News Шэннон Мюррей, провела эфир не догадываясь, что на ее плече находился большой паук.

Теги материала: ВИДЕО, смех, журналист, курица
Новости СМИ2
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