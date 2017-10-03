В центре Киева полиция усилит меры безопасности

MIGnews.com.ua

В Киеве с 3 по 6 октября в связи с заседанием Верховной Рады и проведением массовых мероприятий полиция основательно усилит меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киева.

"В связи с заседанием ВР и проведением мероприятий с массовым участием граждан, которые состоятся с 3 по 6 октября, столичная полиция усилит меры безопасности", - заявили в полиции.

По данным источника, в эти дни в столице Украины следить за правопорядком будут более 1,4 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Стоит отметить, что в пределах компетенции полицейские будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Правонарушители будут нести ответственность по административному или уголовному кодексу Украины.